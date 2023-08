Immer mehr Kinder in Kitas: Immer mehr Plätze

München (dpa/lby) - Die Zahl der Kinder in Bayern, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden, steigt immer weiter an. Am Stichtag 1. März waren es 645.568 Kinder, das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fürth mit. Außerdem werden noch einmal 12.700 Kinder in einer öffentlich geförderten Tagespflege betreut, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den unter Dreijährigen, die in einer öffentlich geförderten Kindertagesbetreuung betreut werden, gab es sogar einen Anstieg um 4,3 Prozent auf jetzt 125.377 Kinder.

Insgesamt gibt es nun 10.233 Kindertageseinrichtungen (plus 1,5 Prozent) mit insgesamt 732.837 Plätzen (plus 3,1 Prozent). 140.327 Menschen sind in Kindertageseinrichtungen tätig, davon 113.631 überwiegend im pädagogischen Bereich (plus 3,6 Prozent). Die Zahl der Tagespflegepersonen ist laut Landesamt dagegen gleichgeblieben.