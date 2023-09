In Tiefgarageneinfahrt zwischen Auto und Wand eingeklemmt

Augsburg (dpa/lby) - In einer Tiefgarageneinfahrt in Augsburg ist ein Mann am Donnerstag zwischen seinem Auto und der Wand eingeklemmt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Pkw etwa zwei Meter die Garagenabfahrt hinuntergerollt, der Fuß des Mannes sei dabei in der Tür eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Feuerwehrleute und der Rettungsdienst halfen dem Mann. Mit zwei Hebekissen wurde das Fahrzeug demnach seitlich verschoben, der Autofahrer konnte befreit werden. Im Rettungswagen stellten die Mediziner eine leichte Quetschung fest, wie es hieß. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht. Zur Ursache des Unfalls und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen, auch nicht zum Alter des Mannes