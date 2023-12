Innenminister: Bevölkerungsschutz wird wichtiger

Erlangen (dpa/lby) - Der Ausbau des Bevölkerungsschutzes wird nach Worten des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) immer wichtiger - angesichts von Naturkatastrophen, häufiger Wald- und Flächenbrände und der instabilen weltpolitischen Lage. Deshalb brauche es künftig eine noch stärkere Unterstützung von Bund und Ländern: «Wir müssen mehr investieren und ein besonderes Augenmerk auf den Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes legen», sagte er laut Mitteilung am Sonntag in Erlangen. «Anfang des Jahres werden wir uns mit dem Thema Bevölkerungsschutz als ebenen- und ressortübergreifende Gesamtaufgabe im Ministerrat beschäftigen.»

Herrmann besuchte am Silvestertag verschiedene Blaulicht-Organisationen, um ihnen für ihren Dienst zu danken. Als Beispiel hob er den Einsatz von rund 30 Einsatzkräften bayerischer Feuerwehren im Hochwassergebiet in Norddeutschland hervor. Nach einem Hilfeersuchen aus Niedersachsen hätten die Einsatzkräfte Unterstützung in der Lüneburger Heide geleistet. «Ich bin mir sicher: Die Feuerwehrmänner und -frauen hätten die Zeit zwischen den Feiertagen bequemer verbringen können als im Kampf gegen das Hochwasser. Diese Verantwortung und diese Einsatzbereitschaft sind nicht hoch genug zu würdigen», sagte Herrmann.