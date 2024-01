Inntal-Gleise: «Schneller, billiger, nachhaltiger»

Disko-Drogenfund: Ermittlungen gegen ein Drittel der Gäste Gefällt mir Merken Teilen

Über ein Drittel der Gäste einer Party in Schwaben muss sich wegen Drogendelikten verantworten. Bei 59 Feiernden im Alter von 18 bis 47 Jahren wurden in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek im Landkreis Günzburg unter anderem Amphetamin, Cannabis, Ecstasy und Kokain gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.