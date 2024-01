Jahn Regensburg verpflichtet Ex-«Löwe» Tallig

Regensburg (dpa/lby) - Tabellenführer SSV Jahn Regensburg hat für den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga eine weitere Option für die Offensive verpflichtet. Erik Tallig ist der erste Winterzugang beim Zweitliga-Absteiger. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison für den TSV 1860 München in der 3. Liga aktiv und trainierte zuletzt als Probespieler beim Jahn.

Tallig erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni, wie der Jahn am Samstag mitteilte. «Mit Erik gewinnen wir einen wendigen und technisch versierten Spieler für unsere Offensive hinzu, der eine gewisse Entscheidungsqualität am Ball mit sich bringt», kommentierte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

Der gebürtige Chemnitzer Tallig hat bislang 122 Partien in der 3. Liga absolviert. Ein Kreuzbandriss im Knie stoppte ihn im vergangenen Frühjahr. Sein auslaufender Vertrag bei den Münchner «Löwen» war im vergangenen Sommer nicht verlängert worden. «Ich hatte zuletzt keine leichte Zeit, deswegen bin ich umso glücklicher, nun hier beim SSV Jahn einen sehr guten Verein gefunden zu haben», äußerte Tallig in der Jahn-Mitteilung.