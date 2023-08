Jahn Regensburg vor Duell gegen Magdeburg

Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg sieht sich auch für ein mögliches Elfmeterschießen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg bestens aufgestellt. Nach jedem Training würden seine Spieler ohnehin eine kleine Einheit mit Elfmeterschießen oder dem Versenken von Freistößen dranhängen, erzählte Trainer Joe Enochs amüsiert vor der Heimpartie am Montag (18.00 Uhr), stellte aber klar: «Wir würden gerne das Spiel in 90 Minuten für uns entscheiden.»

Enochs freut sich zusammen mit seiner Mannschaft auf den Auftakt im Cup-Wettbewerb. «Für mich ist es eine sehr positive Geschichte», sagte der 51-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Der DFB-Pokal genieße bei ihm «einen hohen Stellenwert», schließlich würde sich hier auch einem klassentieferen Team «eine Riesenchance» auf das Weiterkommen bieten. Der Jahn ist in die 3. Liga abgestiegen, die Magdeburger spielen eine Klasse höher.

In der vergangenen Saison schafften es die Regensburger immerhin in die 2. Runde. Dort unterlagen sie zu Hause Fortuna Düsseldorf mit 0:3.