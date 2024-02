Jahrestag des russischen Angriffskriegs - Demos in München

München (dpa/lby) - Mehr als 2000 Menschen sind zu zwei Demonstrationen gegen den russischen Angriffskrieg in München auf die Straße gegangen. Zunächst versammelten sich unter dem Motto »Erinnerung an Kriegsopfer in der Ukraine« etwa 80 Menschen zu einer Kundgebung. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. In der Innenstadt fand dann eine weitere Versammlung mit rund 2000 Teilnehmern statt. Erwartet wurden 3000. Die Versammlungen am Samstag verliefen den Angaben nach zunächst friedlich.

Bundesweit finden anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in zahlreichen Städten Aktionen und Kundgebungen statt. Russland hatte am 24. Februar 2022 das Nachbarland angegriffen.