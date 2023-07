Jan Delay über Nachhaltigkeit: «Ich mache sofort mit»

Bewaffneter Raubüberfall in Supermarkt: Täter auf der Flucht Gefällt mir Teilen

Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in der Oberpfalz überfallen. Der Mann habe die Mitarbeiter des Marktes in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Opferpfalz) am Montagmorgen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit.