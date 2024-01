Januar-Wetter in Bayern - extrem kalt und frühlingshaft warm

München (dpa/lby) - Extreme Kälte ebenso wie frühlingshafte Wärme mit viel Sonnenschein haben das Januar-Wetter in Bayern gekennzeichnet. Nicht nur für Wetterfühlige eine Herausforderung: Die Temperaturen kletterten vielerorts binnen weniger Tage rasant in die Höhe. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte, wurden etwa am 20. Januar in Oberstdorf im Allgäu noch Minus 19,2 Grad gemessen. Nur vier Tage später erreichte Piding im Berchtesgadener Land mit 17,8 Grad die deutschlandweite Höchsttemperatur in diesem Januar.

Generell war das Wetter in Deutschland im Januar 2024 von einem teils gar frühlingshaften Beginn und einem sehr sonnigen Ende sowie einem sehr winterlichen Mittelteil geprägt, wie der DWD unter Berufung auf eine erste Auswertung der Daten seiner rund 2000 Messstationen mitteilte. Die Wintertage in der Mitte des Monats brachten Frost, Schneefälle und gefährliche Glätte.

Auch in Bayern gab sich der Winter in der zweiten und dritten Januarwoche ein Stelldichein. Am 17. Januar brachte eine Luftmassengrenze Glatteisregen und Schneefälle, die teils für Chaos auf den Straßen sorgten, wie der DWD mitteilte. Im Anschluss stiegen die Temperaturen rasch und heftig nach oben.

Im Durchschnitt lag die Temperatur in Bayern im Januar bei 0,4 Grad - gegenüber minus 1,9 Grad im Vergleich zur langjährigen internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Dabei war Bayern die kälteste Region Deutschlands, in der im Schnitt 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen (66 Liter pro Quadratmeter in der Referenzperiode).

Die regionalen Niederschlagsschwerpunkte lagen unmittelbar an den Alpen und im Bayerischen Wald. Dort kamen örtlich mehr als 200 Liter je Quadratmeter zusammen. Den bundesweiten Höchstwert strich dabei die Station Kirchberg/Niederbayern-Zell ein, wo am 2. Januar 65,6 Liter an einem Tag gemessen wurden.

In den Hochlagen lag zudem eine nahezu dauerhafte Schneedecke. Ein Traum für Wintersportler, die zudem vom Sonnenschein profitierten: Bayern war nach Baden-Württemberg das zweitsonnigste Bundesland. Die Sonne schien laut DWD mit 80 Stunden 60 Prozent häufiger als im Mittel.