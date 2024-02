Jogger schlägt Mann ins Gesicht

Höchberg (dpa/lby) - Ein Jogger hat in einem Wald in Unterfranken ein Paar beleidigt und dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 44-Jährige bei dem Angriff in Höchberg (Landkreis Würzburg) am Samstagnachmittag leicht verletzt und seine Brille beschädigt.

Demnach überholte der Jogger das Paar und äußerte sich dann abfällig über den Hund der beiden. Als er vermutlich wegen des Untergrunds stürzte, lehnte der Sportler die Hilfe des 44-Jährigen laut Polizei unter Beleidigungen ab und schlug ihm beim Aufstehen mit der Faust ins Gesicht. Nach einer weiteren Beleidigung rannte er den Angaben zufolge davon.