Journalisten wollen Überwachung von Aktivisten prüfen lassen

Ein Mann ist in München auf ein U-Bahngleis gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Vor einer einfahrenden U-Bahn habe er sich in der Nacht auf Freitag in den Schutzraum unter dem Bahnsteig retten können, teilte die Polizei am Freitag mit.