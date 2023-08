Jugendgruppe soll Mädchen mit Messer bedroht haben

Untersuchungshäftling entwischt Polizei nach Gerichtstermin Gefällt mir Merken Teilen

In Memmingen ist ein Untersuchungshäftling der Polizei entkommen. Der 26-Jährige war am Donnerstag am Amtsgericht einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden und sollte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, als ihm die Flucht gelang.