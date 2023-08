Jugendliche als «weiße Frau» verkleidet

Ebersberg (dpa/lby) - Mitternacht, Kapelle, weißes Nachthemd: Eine Legende über den Eberswalder Forst hat in der Nacht auf Montag für mehrere Meldungen bei der Polizei in Oberbayern gesorgt. Eine 17-Jährige war verkleidet als «weiße Frau» in Ebersberg unterwegs, um die «gruselige Stimmung bei Nacht» auszutesten, zitiert sie die Polizei in einer Mitteilung vom Montag. Mehrere Anrufe von Autofahrern gingen bei der Polizei ein, «dass sich wieder jemand als weiße Frau verkleidet hat», sagte eine Sprecherin.

Neben der Jugendlichen trafen die Beamten vor Ort noch vier weitere Menschen zwischen 17 und 25 Jahren an. Die Gruppe erhielt einen Platzverweis. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Aktionen auch zu Unfälle führen können, wenn sich vorbeifahrende Autofahrer erschrecken.

Der Erzählung nach soll an der Hubertuskapelle im Ebersberger Forst eine verunglückte Frau nach dem Schuldigen für ihren Tod suchen. «Die Legende ist bei uns bekannt», sagte die Sprecherin. Gerade in den Sommermonaten komme es häufiger vor, dass Menschen verkleidet im Forst unterwegs seien.