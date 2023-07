Jugendliche schmuggeln verbotene Waren im Zug

Schirnding (dpa/lby) - Zwei 15-Jährige sind von der Grenzpolizei in der Oberpfalzbahn bei Schirnding mit Marihuana, Schlagringen und illegalen Böllern erwischt worden. Sie hatten die Waren auf einem Markt im tschechischen Cheb gekauft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da die beiden strafmündig sind, wurden gegen sie nach der Kontrolle am Dienstag den Angaben zufolge Ermittlungsverfahren wegen Schmuggels von Cannabis sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Nachdem ihre Eltern verständigt worden waren, durften die Jugendlichen aus Halle nach der Beschlagnahmung der verbotenen Gegenstände mit dem Zug nach Hause fahren.