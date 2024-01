Jugendliche wegen Mordes verurteilt

Drei Menschen bei Brand in Oberbayern verletzt Gefällt mir Merken Teilen

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbayern sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagnachmittag im Keller des Hauses in Traunreut (Landkreis Traunstein) aus.