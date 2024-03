Jugendlicher kollabiert auf Flucht vor Polizei in See

Kahl am Main (dpa) - Ein 15-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei in einem See in Unterfranken kollabiert. Der Jugendliche habe aus zunächst unklarer Ursache das Bewusstsein verloren und habe von den Polizisten gerettet werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach waren der 15-Jährige und ein weiterer Jugendlicher am Freitagabend in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie mehrere Seitenspiegel an geparkten Autos beschädigten.

Als der Mann mit seinem Handy die Polizei rief, habe der 15-Jährige ihm das Mobiltelefon entrissen und sei mit seinem Begleiter davongerannt.

Polizisten hätten den 15-Jährigen später an einem See in der Gemeinde an der Grenze zu Hessen entdeckt. Daraufhin habe sich der Jugendliche in den See begeben und habe das Bewusstsein verloren. Nach seiner Rettung sei der 15-Jährige wieder zu sich gekommen und letztlich unverletzt geblieben. Seinen Begleiter konnten die Beamten zunächst nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauerten an.