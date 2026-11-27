München (dpa/lby) - Angesichts drohender und teils drastischer Kürzungen in der Jugendarbeit warnt der Bayerische Jugendring (BJR) eindringlich vor Schließungen von Jugendtreffs und dem Abbau anderer wichtiger Angebote für junge Menschen. BJR-Präsident Philipp Seitz rief Bund und Freistaat dazu auf, die Kommunen mit ausreichend Geld auszustatten, damit mögliche Kürzungen noch abgewendet werden könnten. «Jugendarbeit ist demokratische Infrastruktur. Wer ausgerechnet hier Streichkonzerte aufführt, spielt in einer Zeit des Erstarkens extremistischer Kräfte mit dem Feuer», warnte er.

«Wer die kommunale Jugendarbeit als Pflichtaufgabe ernst nimmt, muss auch ihre Finanzierung sicherstellen», sagte Seitz anlässlich der Landesfachtagung Kommunale Jugendarbeit in Augsburg. «Bund und Länder stehen in der Verantwortung, die kommunale Finanzkraft so zu stärken, dass die gesetzlichen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe überall erfüllt werden können.»

Jugendring beklagt «Streichlisten»

In mehreren Städten und Gemeinden seien der Öffentlichkeit zuletzt Listen mit geplanten massiven Kürzungen, Einschränkungen und Schließungen von Einrichtungen präsentiert worden, so auch in München und Erlangen, kritisierte der BJR. Er rief die Kommunen dazu auf, in Finanzkrisen nicht bei der Jugendarbeit zu kürzen, sondern diese im Gegenteil besser auszustatten.

Jugendarbeit sei stets eine Investition in die Zukunft, betonte Seitz. Sie schaffe Orte der Begegnung, der Bildung, der Beratung und der demokratischen Teilhabe – in Großstädten ebenso wie in kleinen Gemeinden. Zudem beuge man späteren Belastungen in der Jugendhilfe und anderen sozialen Bereichen vor.

Auf der Fachtagung hätten Fachkräfte der kommunalen Jugendarbeit aus Landratsämtern, kreisfreien Städten und Jugendringen von zunehmenden finanziellen Belastungen und ihren Folgen berichtet. «Die Streichlisten aus München und Erlangen sowie die vielen Berichte über weitere Kürzungen zeigen, wohin kommunale Finanzkrisen und falsche Prioritäten führen», sagte Alexander Angermann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Jugendpfleger. Er klagte: «Jugendtreffs müssen schließen, gerade in prekären Stadtteilen.» Dabei sei die Nachfrage nach Beratung außerhalb von Wohnung, Schule oder Ausbildung sehr hoch. «Es ist kritisch zu sehen, wenn Jugendtreffs als wichtige Orte der Beratung und gelebter Jugendkultur schließen müssen, Kürzungen erleiden oder ihre kommunale Förderung ganz verlieren.»