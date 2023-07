Jugendstrafe für 17-Jährige wegen Kindstötung: Rechtskräftig

Lebenserwartung in Bayern leicht gesunken Gefällt mir Merken Teilen

In Bayern lebt es sich länger als im deutschen Durchschnitt. Bei in den Jahren 2020 bis 2022 neugeborenen Buben sind es 0,8 Jahre, bei Mädchen 0,5 Jahre, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und des Landesamts für Statistik hervorgeht.