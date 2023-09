Kane in Münster auf der Bank - Bayern-Debüt für Peretz

43 Flüchtlinge in Kleintransporter: Schleuser entkommt Gefällt mir Merken Teilen

In Niederbayern hat die Bundespolizei mehr als 40 Flüchtlinge in einem Kleintransporter entdeckt. Die Menschen seien in dem Lieferwagen zusammengepfercht gewesen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei in Passau.