Kane mit Applaus von den Bayern-Fans empfangen

Seniorin stürzt an fünf Meter hohem Wasserfall ab und stirbt

Eine Seniorin ist bei einem Sturz an einem Wasserfall in den Alpen ums Leben gekommen. Die 87-Jährige wurde tot in einem Bach gefunden - unterhalb des fünf Meter Wasserfalls bei Montafon in Österreich, wie die Polizei am Samstag mitteilte.