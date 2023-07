Kane zu Bayern? Kölns Selke würde gerne gegen ihn spielen

Maria Alm (dpa) - Angreifer Davie Selke vom 1. FC Köln würde einen Wechsel von Englands Stürmerstar Harry Kane in die Fußball-Bundesliga begrüßen. «Es würde mich freuen, mal gegen ihn zu spielen», sagte der 28-Jährige im Trainingslager der Domstädter in Österreich. «Ob es sich realisieren lässt, weiß ich nicht. Aber sollte es so sein, würde es der Bundesliga schon guttun.»

Der FC Bayern München bemüht sich um eine Verpflichtung des Kapitäns des englischen Nationalteams und der Tottenham Hotspur.

Unabhängig davon, ob der Kane-Transfer zustande kommt, führt der Weg zur deutschen Meisterschaft nach Meinung von Selke auch in der kommenden Saison nur über die Münchner. «Der FC Bayern ist für mich immer der Favorit», sagte der frühere U21-Nationalspieler. Der deutsche Rekordchampion habe eine «extrem hohe Qualität». Zudem sei Thomas Tuchel ein «sehr guter Trainer, der jetzt eine ganze Vorbereitung mit der Truppe hat».