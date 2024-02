Karen Webb bekam keine Nachricht beim Online-Dating

München (dpa) - Die TV-Moderatorin Karen Webb hat keine guten Erfahrungen mit einer Dating-Plattform gemacht. Sie habe sich zum Spaß zusammen mit Freundinnen angemeldet - und bei ihr habe sich kein Mensch gemeldet, erzählte die 52-Jährige dem Radiosender Antenne Bayern am Sonntag. «Und ich dachte so, das gibt es doch gar nicht. Man war doch so verwöhnt von früher, dass man so Aufmerksamkeit bekommt und so.»

Nach Monaten habe sie sich wieder eingeloggt und sei nach 24 Stunden von dem Betreiber hinausgekickt worden, weil sie angeblich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen habe, erzählte die Fernsehmoderatorin («Leute heute», «ML Mona Lisa»), die in Nürnberg aufgewachsen ist. «Die haben gesagt, ich gebe mich als Karen Webb aus und das bin ich ja gar nicht.»