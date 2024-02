Kartenvorverkauf für Würzburger Africa gut angelaufen

Mann an Bushaltestelle attackiert: Drei Männer in U-Haft Gefällt mir Merken Teilen

Mehrere junge Männer sollen in der Oberpfalz einen 32-Jährigen verprügelt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden drei mutmaßliche Täter im Alter von 16, 17 und 18 Jahre am Dienstag nach kurzer Flucht in Regensburg festgenommen.