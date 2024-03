Kein Protest: FCB in Champions League auswärts ohne Fans

Illegales Pokerturnier in Gaststätte entdeckt Gefällt mir Merken Teilen

Die Kriminalpolizei hat ein illegales Pokerturnier in einer Gaststätte in Unterfranken entdeckt. Im Rahmen von Ermittlungen zu Veranstaltungen von illegalem Glücksspiel sei das Pokerturnier am Samstag bekannt geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit.