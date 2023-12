Kein Winter-Wechsel von Barça-Star Araujo zum FC Bayern

Siemens-Beteiligung an Siemens Energy sinkt: Pensionsfonds Gefällt mir Merken Teilen

Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy weiter. Wie der Technologiekonzern am Montagabend in München mitteilte, werden 8 Prozent der Anteile an Siemens Energy AG in den Pension-Trust e.