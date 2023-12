Keine Klage gegen Scheuer wegen geplatzter Pkw-Maut

Rassismus-Vorwurf gegen Monika Gruber Gefällt mir Merken Teilen

Für die Bloggerin Mukherjee war es ein Schock: Ihr Name in einem Buch! Monika Gruber zieht darin über einen Post auf X her, in dem Mukherjee vor Frauen warnt, die Hobbys wie Stricken für rechte Propaganda nutzen. Satire, sagt der Verlag. Mukherjee aber kann nicht lachen - aus gutem Grund.