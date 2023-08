14.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Kempten ist deutsche Blitzhauptstadt 2022

Nirgends in Deutschland gab es 2022 mehr Blitze pro Quadratkilometer als in der kreisfreien Stadt Kempten. Die vier Landkreise mit den nächsthöheren Blitzdichten liegen ebenfalls in Bayern - aber auch die Stadt mit der zweitniedrigsten.