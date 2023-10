Kind von Transporter überrollt

Marktoberdorf (dpa/lby) - Ein Vierjähriger ist in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von einem Pakettransporter überrollt und dabei schwer verletzt worden. Als er am Dienstag von einem Parkplatz fahren wollte, habe der Fahrer des Transporters den Vorrang des Kindes missachtet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch. Der 22-Jährige habe den Bub übersehen, der hinter seiner Familie lief, sagte ein Sprecher. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. Der Vater des Vierjährigen musste das Kind unter dem Fahrzeug hervorziehen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben des Sprechers nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.