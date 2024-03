Kirche: Fernhalten von Rechtsextremisten aus ihren Gremien

Söder: Eigene Kanzlerkandidatur «extremst unwahrscheinlich» Gefällt mir Merken Teilen

CSU-Chef Markus Söder rechnet nicht damit, Kanzlerkandidat der Union zu werden. «Einmal machen das die Bayern, das war bei Strauß und Stoiber so, ein zweites Mal ist das eher extremst unwahrscheinlich», sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Caren Miosga» auf eine entsprechende Frage der Moderatorin.