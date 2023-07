Kleintransporter prallt auf Sattelzug: 57-Jähriger stirbt

Wasserleiche geborgen: Wohl vermisster 27-Jähriger Gefällt mir Merken Teilen

Aus der Regnitz in Erlangen ist am Freitag ein Toter geborgen worden. Nach einer ersten Überprüfung gehe die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich um den seit Dienstag vermissten 27-Jährigen handelt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Abend mit.