Klingbeil nennt Söder «Politik-Simulanten»

Vilshofen (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) beim politischen Aschermittwoch in Bayern scharf attackiert. «Ich finde, ihr habt etwas Besseres verdient als diesen Politik-Simulanten an der Spitze des Landes», rief Klingbeil auf einer SPD-Veranstaltung am Mittwoch in Vilshofen im östlichen Bayern. In der aktuellen Krisenzeit simuliere Söder Politik beispielsweise durch ein Genderverbot, das sein wichtigstes politisches Programm sei. Der CSU-Chef habe ein Problem mit Menschen, die anders reden als er. «Nicht umsonst hat er sich doch neulich als Bismarck verkleidet.»

Statt die wirklichen Probleme seines Bundeslandes anzugehen, verstecke sich Söder hinter der Ampel. «Das ist Verantwortungslosigkeit eines Ministerpräsidenten», sagte der SPD-Chef. «Söder ist zu schwach um Bundeskanzler in diesem Land zu werden.» Generell sei der CSU-Vorsitzende ein Politiker, dem es nicht um Ziele für die Menschen gehe, sondern für den sich alles um sich selbst drehe. Söder gehöre zu den Politikern, «die rücksichtslos auf andere herabschauen und andere wegboxen.»