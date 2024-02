Klingbeil wirft Union Arbeitsverweigerung vor

Vilshofen (dpa) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat der Union vorgeworfen, ihre Aufgabe als Opposition nicht zu erfüllen. «Eine Partei, die jetzt unter Markus Söder und Friedrich Merz sich beleidigt wie ein kleines Kind in die Schmollecke stellt und sagt: Wir machen da nicht mehr mit - das kann nicht der Anspruch einer demokratischen Opposition in diesem Land sein», sagte er beim politischen Aschermittwoch der Bayern-SPD in Vilshofen. «Die müssen aufhören, beleidigte Leberwurst zu sein. Sie sollen Politik machen und keine Arbeitsverweigerung.»

Klingbeil griff vor allem CDU-Chef Friedrich Merz scharf an und bezeichnete ihn als gestrig. «Der hängt ja so gefühlt noch in den 90er fest», kritisierte der SPD-Chef und fragte: «Kennt ihr diese Freundebücher, die man in der Schule hatte, wo man immer reinschreiben musste: Woher kommst du eigentlich? Bei Friedrich Merz steht «von gestern».» Mit ihren wirtschaftspolitischen Ideen hänge die Union in den 90er-Jahren fest. Da habe Merz «das mit den größten Hits der 80er- und 90er-Jahree komplett falsch verstanden».