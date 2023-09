Klingelstreich lässt Sicherung durchbrennen

Ansbach (dpa/lby) - Ein Duo hat mit seinem Klingelstreich in einem Hochhaus in Mittelfranken die Sicherung durchbrennen lassen. Die beiden Buben hätten sämtliche Klingeln mit einem Gewebeband überklebt, woraufhin die Anlage in sämtlichen Wohnungen Sturm geläutet habe, teilte die Polizei am Montag mit. Infolge des Dauerbetriebs sei am Freitag die Sicherung durchgebrannt. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Am Samstag seien die inzwischen reparierten Klingeln erneut abgeklebt worden - diesmal sei der Streich aber rechtzeitig bemerkt und das Gewebeband entfernt worden. Zeugen hätten die beiden mutmaßlichen Verursacher zwar beim Wegrennen gesehen, identifiziert sei das Duo bisher aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei mahnte im Zusammenhang mit dem Vorfall, dass Eltern mit ihrem Nachwuchs sprechen sollten: «Selbst Klingelstreiche können bei falscher Taktik unbeabsichtigte Folgen haben!»