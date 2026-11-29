Erlangen (dpa) - Eine Klopause auf dem Standstreifen der Autobahn 3 in Mittelfranken ist für einen Autofahrer teuer geworden. Der 37-Jährige hatte laut Polizei am Samstag nahe Erlangen angehalten, um seine Notdurft zu verrichten. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er demnach einen vorbeifahrenden Sattelzug. Der Sog riss die Tür gegen den Auflieger und knickte sie um.

Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro am Auto, etwa 1.500 Euro am Lastwagen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Fahrerlaubnis des 37-Jährigen nicht mehr gültig ist. Gegen ihn wird auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Wagen wurde abgeschleppt.