Kölner Haie gewinnen zum Auftakt der DEL-Playoffs

Ingolstadt (dpa) - Die Kölner Haie haben zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga überraschend deutlich beim ERC Ingolstadt gewonnen. Die zuletzt formschwachen Rheinländer siegten am Sonntag beim Vizemeister mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) und können in der Serie Best-of-three bereits am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in der heimischen Arena ins Playoff-Viertelfinale einziehen. «Heute war es ein Zeichen», sagte Dreifach-Torschütze Justin Schütz bei MagentaSport. «WIr müssen am Mittwoch wieder bereit sein. Dann kommen wir weiter.»

Für die Kölner Haie und vor allem Trainer Uwe Krupp gab in den vergangenen Wochen von den eigenen Fans einige Pfiffe. Zum Auftakt der Playoffs war die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers kaum wiederzuerkennen. Schütz mit drei Toren (5. Minute/20./29.) sowie Alexandre Grenier (21.) und Gregor MacLeod (34.) sorgten für ein klares 5:0. Patrik Virta konnte für die Gastgeber nur noch verkürzen (38.).