König Ludwig Lauf mangels Schnee abgesagt

Oberammergau (dpa/lby) - Der traditionsreiche König Ludwig Lauf am ersten Februar-Wochenende in den Ammergauer Alpen fällt aufgrund von Regen und Tauwetter aus. Dies teilte der Veranstalter am Donnerstag in Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) mit. Der König Ludwig Lauf ist Deutschlands größter Volkslauf im Skilanglauf und wurde zuletzt meist über eine Distanz von 43 Kilometern ausgetragen.

«Trotz Maschinenschneeauflage wurden wichtige Streckenelemente wie Startfeld, Verbindungsloipen und Flussübergänge über-, unter- und weggespült», teilte der König Ludwig Lauf-Verein mit. Zudem habe starker Wind für Schäden entlang der Strecke gesorgt. In Waldstücken könne die Sicherheit der Teilnehmer momentan nicht gewährleistet werden, hieß es.

«Da der König Ludwig Lauf durch eines der größten zusammenhängenden Naturschutzgebiete Europas führt und dieses auch den nächsten Generationen erhalten werden soll, ist das Ausbringen von Maschinenschnee nicht überall möglich», hieß es weiter. Naturschutz, Nachhaltigkeit und die Förderung des Breitensports stünden vor dem kommerziellen Gedanken.

Teilnehmer können den Angaben nach ihre Starttickets auf das Jahr 2025 übertragen oder sich teilweise erstatten lassen.

Der König Ludwig Lauf ist seit 1968 Teil der internationalen Worldloppet-Serie, zu der auch der Wasalauf in Schweden (90 Kilometer), der Marcialonga in Italien (70 Kilometer) sowie der Birkebeiner in Norwegen (54 Kilometer) zählen.