Kontrolleure und Polizist verletzt: Schwarzfahrer verhaftet

Ein Schwarzfahrer soll in München zwei Kontrolleure und einen Polizisten verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 35-Jährige am Montag keine gültige Fahrkarte und wollte vor zwei Kontrolleuren in der U-Bahn flüchten.