16.01.2024







Kosten für Pflegeheimbewohner sind deutlich gestiegen

Die finanzielle Belastung für Pflegeheimbewohner hat 2023 in Bayern deutlich zugenommen. Um knapp zwölf Prozent auf durchschnittlich 2181 Euro im Monat seien die Gesamtkosten im vergangenen Jahr gewachsen, teilte AOK Bayern am Dienstag in München mit.