Kubicki nach Landtagswahlen: «So kann es nicht weitergehen»

Berlin (dpa) - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen eine Kurskorrektur der Ampel-Koalition gefordert. «So kann es nicht weitergehen», sagte Kubicki der «Bild» (Montag). Alle Ampel-Parteien hätten verloren. «Das ist das klare Signal, dass wir in Berlin endlich aufnehmen müssen, was die Menschen bewegt. In der AKW-Frage, beim Heizungsgesetz oder in der Migrationspolitik lagen oder liegen wir konsequent im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung. Wenn wir keine Lösungen präsentieren, werden sich am Ende die Themen die Koalitionen suchen.»

Bei beiden Wahlen hat die FDP Verluste hinnehmen müssen. In Bayern hat die Partei den Wiedereinzug in den Landtag verpasst, in Hessen war es am Sonntagabend lange unklar, ob sie im Parlament verbleibt.