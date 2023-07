Kuh auf Gleis löst Schnellbremsung aus

Oberhaid (dpa/lby) - Eine Kuh hat in Oberfranken für die Schnellbremsung eines Zuges gesorgt. Weder das Tier, noch die 74 Fahrgäste seien bei dem Vorfall am Samstag kurz vor Oberhaid (Kreis Bamberg) verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Zugführer sah das Tier am Samstagmorgen auf den Gleisen und leitete die Vollbremsung der Regionalbahn ein. Die entlaufene Kuh wurde von ihrem Besitzer und der Freiwilligen Feuerwehr eingefangen. Die Bahnstrecke blieb wegen des Einsatzes rund 30 Minuten gesperrt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Besitzer. Es werde geklärt, wie die Kuh ihr Gehege verlassen konnte.