Kulturpreis Bayern geht an Karikaturist Dieter Hanitzsch

München (dpa/lby) - Der Münchner Karikaturist Dieter Hanitzsch wird mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Er erhält den Sonderpreis des Bayerischen Kunstministeriums. Der 90-Jährige habe die bayerische Landespolitik «mit spitzer Feder und viel Humor» eingefangen, sagte Minister Markus Blume (CSU) am Sonntag. «Als zeichnender Journalist, überragender bildlicher Kommentator und Weltillustrator hat er sich in seiner bayerischen Heimat und weit darüber hinaus einen Namen gemacht.»

Der Kulturpreis existiert seit 1959, seit 2005 wird er vom Bayernwerk in enger Zusammenarbeit mit dem Kunstministerium verliehen. Der Sonderpreis wird dabei vom Ministerium vergeben. Die diesjährige Preisverleihung findet am 16. November statt und wird live per Stream ins Netz sowie im Regionalfernsehen übertragen.

Zu den bisherigen Sonderpreisträgern zählten unter anderem Gerhard Polt, Frank Markus Barwasser, Dieter Dorn, Franz Xaver Bogner, Bruno Jonas und Ottfried Fischer.