Ladendieb greift zwei Polizisten in Regensburg an

Regensburg (dpa/lby) - Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Ladendieb soll in Regensburg zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Ladendetektive eines Supermarktes den 28-Jährigen und einen 25 Jahre alten Mann am Freitag dabei beobachtet, wie sie mehrere Waren, darunter Spirituosen, klauten. Beiden Tätern gelang es zu fliehen, sie konnten jedoch im Rahmen der Fahndung von den Polizisten zu Hause angetroffen werden. Der 28-Jährige widersetzte sich den Angaben zufolge einer Festnahme, griff die Beamten an und versuchte, sie zu beißen. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen und in eine Fachklinik für psychische Erkrankungen gebracht.