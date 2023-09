Ladendieb versucht zu fliehen und hangelt sich Fassade hinab

Nürnberg (dpa/lby) - Ein mutmßlicher Ladendieb ist bei seiner Flucht aus dem dritten Stock eines Gebäudes geklettert, hat sich am Rahmen eines Werbeplakates an der Fassade hinabgehangelt und ist schließlich ein Stockwerk in die Tiefe gestürzt. Er fiel dabei zunächst auf ein gläsernes Vordach und schließlich mehrere Meter tief auf den Gehweg in der Nürnberger Innenstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen am Mittwoch verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.

Der Mann sei von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er ein Parfüm einsteckte und den Kosmetikladen ohne zu bezahlen verließ. Der Detektiv brachte den Mann nach Angaben der Polizei in ein Büro im dritten Stock, aus dem er versuchte zu fliehen. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.