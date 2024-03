Bayern mit Laimer und Pavlovic - Tuchel: «Ohne Spritzen»

München (dpa) - Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit Konrad Laimer und Alphonso Davies. Der Österreicher Laimer rückt am Samstag für den gelb-gesperrten Aleksandar Pavlovic in die Startelf. Es ist der erste Einsatz für den länger verletzten Laimer von Beginn an seit Ende Januar. Nach seiner Muskelverletzung war der Defensivspieler zuletzt wieder zu Einsätzen als Joker gekommen. Davies bekommt als Linksverteidiger den Vorzug vor Raphaël Guerreiro, der auf der Bank Platz nimmt.

Ansonsten vertraut Trainer Thomas Tuchel der Mannschaft, die am Dienstag in der Champions League gegen Lazio Rom den Viertelfinal-Einzug perfekt machte. Tuchel selbst geht das Heimspiel gegen die Mainzer gehandicapt an. Er hatte sich bei seiner Ansprache vor dem Rom-Spiel den großen Zeh am rechten Fuß gebrochen.

«Es geht ohne Spitzen, bin kein großer Freund von Spritzen. Es geht vom Schmerz her», sagte Tuchel über seine Verletzung bei Sky. «Wenn es mal gut eingewickelt und fest verpackt ist, dann geht es.»

Im vierten Spiel unter seiner Leitung muss der neue Mainzer Trainer Bo Henriksen auf die gesperrten Dominik Kohr und Leandro Barreiro verzichten, Jessic Ngankam fehlt verletzt. Henriksen vertraut der erwarteten Startelf, in die Anthony Caci nach abgesessener Gelb-Sperre zurückkehrt. Tom Krauß beginnt erstmals seit dem 18. Spieltag bei den Mainzern, also erstmals unter Henriksen.