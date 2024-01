Landesbischof Kopp: Nation ist «keine Erfindung Gottes»

München (dpa) - Der evangelische bayerische Landesbischof Christian Kopp hat ein Erstarken des Nationalismus in vielen Ländern beklagt. In den politischen Auseinandersetzungen um Migration und abgehängte Menschen hätte in vielen Ländern der Erde der Nationalismus «gerade wieder richtig Aufwind», sagte er laut Mitteilung am Neujahrstag in der Münchner Matthäuskirche. Wenn in diesem Jahr das Europaparlament neu gewählt werde, sollte man berücksichtigen, dass die Nation «keine Erfindung Gottes» sei, sondern von Menschen erfunden worden sei.

Zugleich betonte Kopp die Liebe Gottes und den Respekt für jeden Menschen, «wie auch immer jemand aussieht, wie sie spricht, wie er denkt».