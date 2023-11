Landesbischof Kopp warnt vor Angst-Bedienern

München (dpa/lby) - Der evangelische Landesbischof Christian Kopp hat vor Panikmache vor allem von Rechts gewarnt. Leider hätten die «Angst-Bediener» derzeit Hochkonjunktur, sagte er am Mittwoch laut Mitteilung in einer Predigt zum Buß- und Bettag in München. Es seien Menschen unterwegs, die Stimmungen ausnutzten, um nationale und demokratiefeindliche Prozesse zu fördern.

Als bestes Mittel gegen Rechtspopulisten empfahl Kopp Vertrauen und eine wirksame Sozialpolitik, die viele hilfsbedürftige Menschen im Blick habe. Auch ein freiwilliges, soziales Jahr kann seiner Ansicht nach dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen. Wer so ein Jahr geleistet habe, spreche nicht mehr so leicht abwertend über Menschen, die es schwerer haben im Leben, riet das Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB).