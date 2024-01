Landeskirche: 226 Missbrauchstaten, 129 Beschuldigte

München (dpa/lby) - Die evangelische Landeskirche in Bayern (ELKB) hat für eine Studie über sexuelle Gewalt 129 Beschuldigte und 226 Taten an die zuständigen Forscher gemeldet. Diese Zahlen gehen aus den kirchlichen Akten hervor, wie Landesbischof Christian Kopp am Dienstag in München mitteilte.

Unter den Beschuldigten sind den Angaben zufolge «56 Pfarrpersonen». Bei den anderen handle es sich um Erzieher, ehrenamtliche Jugendleiter und Kirchenmusiker.

Die Informationen wurden demnach an die Forschenden des sogenannten ForuM-Projekts gemeldet, die ihre von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Auftrag gegebene bundesweite Studie in der kommenden Woche vorstellen wollen.

In einigen Akten seien Hinweise zu mutmaßlichen weiteren Taten aufgetaucht, zu denen keine weiteren Informationen wie die Namen der betroffenen Personen oder der Tathergang auffindbar waren. «Wenn diese mutmaßlichen Taten dazugerechnet werden, muss von 253 Taten ausgegangen werden», teilte die Landeskirche mit.

Die Zahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren, auf die Zeit zwischen 1917 und 2020. Doch auch in jüngerer Zeit habe es Meldungen über Fälle sexueller Gewalt gegeben, wie Kopp mitteilte: In den vergangenen drei Jahren gingen 95 solcher Meldungen ein. 2021 gab es demnach 24 Meldungen, 2022 waren es 39 und im vergangenen Jahr 32.

«Die Ergebnisse der unabhängigen wissenschaftlichen ForuM-Studie werden die Grundlage sein für unsere weitere institutionelle Aufarbeitung», sagte Kopp. «Sie werden uns helfen zu erkennen, wo wir bisher noch blinde Flecken hatten, um dann dort sehr viel genauer hinzuschauen und konsequent zu handeln.»