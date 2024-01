Landrätin oder Landrat? Stichwahl im Landkreis Neu-Ulm

Neu-Ulm (dpa) - Im Landkreis Neu-Ulm wählen die Bürger am Sonntag einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. In der Stichwahl treten die CSU-Kandidatin Eva Treu sowie Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern gegeneinander an.

Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag die 30-jährige Treu mit 41,1 Prozent der Stimmen zwar weit in Front, konnte aber die absolute Mehrheit nicht erreichen. Der 56-jährige Eisenkolb führte mit 17,9 Prozent das Verfolgerfeld von vier Männern an. Die Bewerber von SPD, AfD und Grünen schieden im ersten Wahlgang aus.

Treu ist seit 2020 in Neu-Ulm kommunalpolitisch aktiv, seitdem sitzt sie für die Junge Union im Kreisrat und auch im Stadtrat. Sie wäre die erste Landrätin im Landkreis Neu-Ulm, bisher standen nur Männer an der Spitze der Kreisverwaltung. Eisenkolb ist seit 2008 Erster Bürgermeister in der Landkreisgemeinde Elchingen.

Die vorgezogene Neuwahl war nötig geworden, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) im Oktober in den bayerischen Landtag gewählt worden war. Der Landkreis Neu-Ulm hat etwa 181.000 Bürgerinnen und Bürger und zählt bezogen auf die Einwohnerzahl zu den größeren Kreisen im Freistaat. Mehr als 136.000 Einwohner sind bei dem Urnengang wahlberechtigt.