Lastwagen fährt gegen Sattelzug - Fahrer schwer verletzt

Weibersbrunn (dpa/lby) - Auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg ist ein Lastwagen am Donnerstag in die Seite eines Sattelzugs auf dem Standstreifen geprallt. Dabei sei ein 63-Jähriger am Steuer des fahrenden Lastwagens schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 30-jährige Fahrer des abgestellten Sattelzugs wurde demnach leicht verletzt.

Trümmerteile der beiden Fahrzeuge verteilten sich den Angaben zufolge bis zu 300 Meter weit über die Fahrbahn. Zudem verloren beiden Lastwagen größere Mengen Diesel, wie die Feuerwehr mitteilte. Die A3 wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 30-Jährige bei winterlichen Straßenverhältnissen wegen eines technischen Defekts seinen Lastwagen auf dem Standstreifen abgestellt. Einen Abschleppdienst hatte er bereits verständigt, als der 63-Jährige mit seinem Lastwagen laut Polizei seitlich gegen den geparkten Sattelzug fuhr. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Unfallschaden auf rund 120.000 Euro.