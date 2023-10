«Le nozze di Figaro»: Premiere im Münchner Nationaltheater

Zwei Tote nach Schüssen in Fürth gefunden: Älteres Ehepaar Gefällt mir Merken Teilen

In einer Wohnung in Fürth ist am Montag ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe der 83-jährige Mann seine 81 Jahre alte Frau erschossen und dann sich selbst das Leben genommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend.